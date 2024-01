Trovato cadavere di un uomo nell'Imperiese, ha abiti da jogging

Il cadavere di un uomo vestito con abiti da jogging è stato trovato nel tardo pomeriggio a Santo Stefano al Mare (Imperia) nei pressi di un canale di scolo sotto la strada poco dopo il porto turistico della marina degli Aregai e a pochi metri dal mare.

Sul posto sono intervenuti il 118, il nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno indagando per risalire alle cause del decesso. Stando ai primi accertamenti sembra che il corpo non presentasse segni di violenza o particolari ferite.



