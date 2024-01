'Tra palco e città', il Festival conquista Sanremo

Sono una decina le location, in crescita rispetto all'anno scorso, che quest'anno faranno da sfondo a "Tra palco e città", il calendario di eventi organizzato da Rai Pubblicità con il Comune di Sanremo con l'obiettivo di portare il Festival in piazza.

Si parte sabato 3 febbraio alle 19 con l'accensione del Suzuki Stage, il palcoscenico di piazza Colombo con lo spettacolo dell'ensemble di ballerini Urban Theory, seguito da uno show del dj Massimo Alberti. L'inaugurazione del 74/o Festival della Canzone Italiana è attesa per domenica 4 febbraio con uno spettacolo pirotecnico e musicale al Porto Vecchio, sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo.

In contemporanea show di luci e musica dalla nave Costa Smeralda, che resterà in rada per tutta la durata della gara canora.

Torna il green carpet, un cammino lungo trecento metri che attraverserà il cuore della città, collegando le principali aree delle manifestazione, a partire dell'Ariston. Sarà composto da un manto erboso e piante che al termine della manifestazione saranno trapiantate in città. Da martedì a sabato (serata della finale) sul palco in piazza si alterneranno cinque artisti in collegamento con l'Ariston: Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai. Quattro gli artisti che per altrettante serate si esibiranno sul palco allestito a bordo della nave, sempre in diretta con l'Ariston. Si tratta di Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D'Agostino.

Anche quest'anno approda in città uno dei fenomeni di queste ultime edizioni del Festival ovvero il Fantasanremo, presente al primo piano del Forte di Santa Tecla con una sala lounge dedicata. E sempre a Santa Tecla è attesa una mostra targata Rai a ingresso gratuito celebrativa dei cento anni della radio e dei 70 anni della televisione. Un'occasione per raccontare i 74 anni del Festival: dal 1951 ai nostri giorni.

Torna il trenino turistico e arriva la ruota panoramica alta venticinque metri aperta gratuitamente al pubblico.

L'inaugurazione è attesa per lunedì 5 febbraio, alle 17 e sarà aperta tutti i giorni della settimana festivaliera, dalle 11 alle 18.30. Ciascuno sponsor, inoltre, aprirà una propria location con giochi e animazioni.



