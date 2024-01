Teatro: Maximilian Nisi nuovo direttore Festival Borgio Verezzi

E' Maximilian Nisi, attore e regista teatrale, formatosi alla scuola di Strehler e di Ronconi, il nuovo direttore artistico del Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Un cambio improvviso al timone della prestigiosa manifestazione estiva che si è consumato nel giro di poche ore.

Ieri era arrivata la notizia della rottura fra Stefano Delfino, da 22 anni alla guida artistica del Festival, e l'amministrazione comunale. Oggi la scelta del successore, per poter immediatamente gestire il programma della prossima estate.

Giornalista, critico teatrale, Delfino lavorava al Festival dal 1973, prima nell'ufficio stampa, poi come consulente e infine come direttore artistico, un ruolo affrontato con passione e a titolo gratuito e con risultati di tutto rispetto se si considera che lo scorso anno il Festival ha registrato il quasi tutto esaurito con il 93% di biglietti venduti. Un lungo rapporto di collaborazione fino al cambio della guardia di ieri.

"Sono stato esonerato come Mourinho" ha dichiarato ironicamente Delfino che ha parlato di "pesanti ingerenze sulle mie scelte artistiche e incomprensioni sul budget assegnato". Il sindaco di Borgio Verezzi, Renato D'Acquino getta acqua sul fuoco delle polemiche: "Conosco Stefano Delfino da tantissimi anni, siamo legati da una profonda amicizia, spero che le tensioni di questi giorni si appianino prima possibile. Con grande serenità, di fronte ad alcune difficoltà gestionali e a problemi di budget, abbiamo convenuto dopo 22 anni per un cambio di rotta. Il Festival Teatrale è un valore di tutta la comunità, merita alta attenzione; quello che conta, sempre, è saper gestire il presente ed essere in grado di progettare il futuro. Questa la base dei nostri ragionamenti e delle nostre scelte. Per quanto riguarda Delfino, il festival, grazie a lui, ha vissuto anni di importanti successi, lo ringraziamo per le sue competenze, la coerenza nelle scelte, l'entusiasmo e la passione. Rispettiamo il suo punto di vista e andiamo, in team, avanti per la prossima edizione. Il nuovo direttore artistico, Maximilian Nisi ha un curriculum di eccellente livello e sicuramente potrà portare avanti il Festival nel migliore dei modi".



