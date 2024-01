Sviluppo economico, da Regione 13 milioni per imprese

Economia circolare, efficientamento energetico, modernizzazione del sistema della logistica delle merci e sviluppo di competenze: la Regione Liguria stanzia 13 milioni per le imprese che investiranno su questi settori nei prossimi mesi. Sono le quattro misure del PR FESR 2021-2027 presentate oggi, con la collaborazione del Sistema Camerale e Filse, al Palazzo della Borsa di Genova.

"Un momento di illustrazione e confronto importante con il tessuto economico ligure per fare il punto della situazione sugli strumenti a disposizione delle imprese da qui a marzo - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Risorse importanti, concesse in gran parte a fondo perduto, con cui continueremo a sostenere la competitività delle imprese nell'ottica di una crescita sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente". In particolare il principale investimento sarà dedicato all'efficientamento energetiche delle attività economiche che avrà una dote di 10 milioni di euro.

"Inoltre, per primi in Italia, abbiamo dedicato un bando da un milione di euro interamente dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione della filiera dei trasporti e della logistica", conclude Piana. "In questo settennato - sottolinea il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio - il Programma Operativo Regionale FESR ha una dotazione ancora più rilevante, con la maggior parte delle risorse convogliate su azioni in grado di stimolare l'ammodernamento, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle PMI".



