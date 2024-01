Spara dopo un diverbio di lavoro, due feriti alla Spezia

Un 27enne è stato arrestato la scorsa notte da carabinieri della Spezia con l'accusa avere ferito a colpi di pistola due altri uomini, a quanto sembra dopo un diverbio per motivi di lavoro. I due feriti non sono in pericolo di vita. L'uomo è accusato al momento di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

L'aggressore ha preso di mira due persone di 44 e 33 anni, soci di un'azienda del settore nautico, che hanno subito lesioni agli arti e al corpo. Curati presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, non sono in pericolo di vita. L'arma utilizzata è un revolver, sequestrato dai carabinieri. Il 27enne è ora a disposizione della Procura della Repubblica che deciderà sulla convalida dell'arresto.

La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di Lerici a seguito di un diverbio per questioni di lavoro secondo quanto ricostruito dall'Arma.



