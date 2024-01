Sindaco Sanremo, mi auguro Amadeus abbia forza di continuare

"Mi auguro che Amadeus abbia la forza di continuare anche perché è stato fatto un lavoro straordinario in questi ultimi cinque anni ed è giusto che si prosegua su questo solco, ma non spetta a me decidere". Lo ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, stamani, al Casinò, a margine della presentazione del progetto "Tra palco e città" relativo al pacchetto di eventi organizzato, con il contributo degli sponsor, da Rai Pubblicità in sinergia con il Comune di Sanremo. Biancheri terminerà quest'anno il secondo mandato amministrativo e dal 2025 potrebbero esserci sicuramente un nuovo sindaco e forse anche un nuovo direttore artistico, segnando così la fine di un'epoca. Sul Festival che da qualche anno ormai sta tornando a far vivere la città, Biancheri ha detto: "Stiamo lavorando per creare un Festival diffuso. Abbiamo avuto due anni difficilissimi per via del covid, ma siamo ripartiti e il 2024 mi auguro che sia l'esplosione, ovviamente capitanati da Amadeus e da tutte le persone che ci lavorano".





