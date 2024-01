Scuola, minoranze critiche in Consiglio Liguria su accorpamenti

Polemiche in consiglio regionale sulle modifiche al piano di dimensionamento della rete scolastica lo scorso 28 novembre 2023. La minoranza ha attaccato le decisioni del centrodestra e contestato l'emendamento per la provincia di Savona, dove la giunta Toti ha accantonato l'accorpamento tra il Calasanzio e il comprensivo di Carcare, puntando invece sull'accorpamento tra gli istituti secondari superiori Boselli -Alberti (istituto tecnico) e Mazzini-Da Vinci (istituto professionale). "È uno dei più grandi pasticci compiuti da quando la giunta Toti si è insediata", ha detto il segretario ligure e consigliere regionale Pd Liguria Davide Natale -. Grazie ad un emendamento "boccia Ferro" (riferimento a Simona, assessore regionale alla Pubblica Istruzione, ndr) che modifica il piano. Il punto è politico: è un piano ragionieristico, è mancato il confronto col territorio e con il mondo scolastico. Su questo punto c'è stata anche forte fibrillazione della maggioranza. È uno dei peggiori momenti del nostro Consiglio regionale".

Critico anche Sergio Rossetti (Azione), consigliere di minoranza: "È un piano imposto dall'alto, determinato dalle prossime elezioni amministrative e dalle dinamiche all'interno dei partiti di maggioranza e all'interno della stessa lista Cambiamo di Toti. Per Toti è importante che si metta d'accordo con Bucci perché ha bisogno dei suoi voti. Il grande assente di questo dibattito è l'edilizia scolastica. L'emendamento di Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia che salva Carcare dall'accorpamento crea un disastro".



