Scuola, Ferro, accorpamenti riguardano parte amministrativa

"La minoranza ha trasformato un argomento che coinvolge l'assetto amministrativo e non quello formativo delle scuole liguri, in argomento politico. Il termine territorio è stato abusato. L'interesse elettorale ha seminato falsità, che tristezza, l'opposizione ha alimentato paura tra le famiglie. Non è prevista chiusura di alcun plesso, non c'è il rischio di classi pollaio". Così l'assessore regionale ligure alla Scuola Simona Ferro ha risposto alle critiche dell'opposizione sul piano di dimensionamento scolastico in Liguria.

"Il teatrino dell'opposizione non è servizio della collettività, potete chiedere le mie dimissioni, ma il cattivo servizio lo fa l'opposizione - ha continuato Ferro -. Il dimensionamento scolastico nasce dal Pnrr approvato nel 2021 dal governo Draghi con azionista di maggioranza il Pd, nasce da un'azione europea, in base alla popolazione studentesca in evidente riduzione. I criteri sono stati sempre usati dal 2007 senza contestazione fino ad oggi".

Il consigliere di maggioranza Stefano Mai Lega Liguria Salvini difende il piano di dimensionamento scolastico e l'operato dell'assessore regionale alla Scuola Simona Ferro: "Il territorio Savonese non si è mai espresso contro accorpamento Boselli-Mazzini, Carcare aveva più problematiche. Gli accorpamenti riguardano soprattutto la direzione delle scuole, non ci sarà disagio per le famiglie, potranno proseguire il loro percorso didattico serenamente. Le opposizioni confondono solo i cittadini".

Alessandro Bozzano, capogruppo di Cambiano con Toti presidente, sottolinea: "Riguardo al Savonese, emerge l'esigenza di non accorpare il Calasanzio, per questo abbiano accolto queste istanze del territorio. Il problema accorpamenti riguarda questioni amministrative e direzionali, per la qualità della scuola per gli utenti ritengo non ci siano problemi".



