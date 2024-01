Scuola, Consiglio Liguria approva piano accorpamenti

Con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari (opposizioni) è stato approvato in Consiglio regionale della Liguria l' "integrazione del piano di dimensionamento della rete scolastica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2023".

Nella Città Metropolitana di Genova si procede con tre accorpamenti: Istituto secondario superiore Rosselli (489 iscritti nell'anno 2023/24) con l'Istituto professionale statale servizi alberghieri Bergese (963 iscritti nell'anno 2023/24) in quanto le due scuole hanno avviato da oltre 5 anni uno stretto rapporto di collaborazione; Istituto comprensivo San Gottardo (520 iscritti nell'anno 2023/24) con l'Istituto comprensivo Staglieno (704 iscritti nell'anno 2023/24) in quanto i due istituti sono contigui e i plessi sono situati in zone contigue e, inoltre, nell'istituto San Gottardo non è presente un dirigente titolare da oltre 5 anni ed è quindi offerto in reggenza; Istituto comprensivo Burlando (504 iscritti nell'anno scolastico 2023/24) con l'Istituto comprensivo Montaldo (783 iscritti nell'anno scolastico 2023/24) in quanto i due plessi sono molto vicini e si situano all'interno di un perimetro inferiore ai 2 km. e sono situati in 7 edifici; inoltre nell'Istituto Burlando negli ultimi 5 anni, non è stato presente continuativamente un dirigente titolare ed è attualmente offerto in reggenza.

In Provincia di Savona viene cancellato l'accorpamento fra l'Istituto comprensivo di Carcare con il liceo Calasanzio di Carcare, previsto nella precedente versione del Piano di dimensionamento. Nella integrazione è previsto, invece, l'accorpamento fra l'Istituto secondario superiore Boselli-Alberti (istituto tecnico) e l'Istituto secondario superiore Mazzini-Da Vinci (istituto professionale).



