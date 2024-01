Salis: Consiglio Liguria, Stato italiano presenzi alle udienze

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che "impegna la Giunta Toti a sensibilizzare il governo italiano affinché intraprenda tutte le misure possibili per garantire i diritti fondamentali di Ilaria Salis nella sua detenzione e nel processo, a partire dall'attività diplomatica verso l'Ungheria".

Il documento presentato dal capogruppo Pd Luca Garibaldi e sottoscritto da tutti i gruppi sollecita il governo a valutare "la possibilità dello Stato di presenziare alle udienze del procedimento in qualità di osservatore e dalla richiesta di adozione della decisione quadro del Consiglio europeo, recepita dallo Stato italiano e dallo Stato ungherese, che prevede la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione cautelare in attesa di processo sull'esecuzione in Italia della misura degli arresti domiciliari".



