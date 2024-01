Rompe il naso della convivente, arrestato a Genova

Ha colpito la convivente con una testata in faccia spaccandole il naso davanti al figlio piccolo ed è stato arrestato dalla polizia perché la donna, finita all'ospedale con 30 giorni di prognosi, dopo ripetuti atti di violenza subiti si è decisa a denunciarlo. Perciò la polizia ha arrestato in un appartamento a Genova Pra' un 39enne con l'accusa di maltrattamenti e lesioni.

La donna ha raccontato che l'uomo ha problemi di alcool e ludopatia e che i maltrattamenti e le botte andavano avanti da anni. I poliziotti erano intervenuti nello stesso appartamento quattro giorni fa, ma in quell'occasione la vittima non aveva voluto sporgere denuncia. Ieri invece si è decisa e per il 39enne sono scattate le manette.



