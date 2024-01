Operaio cade da ponteggio alla Foce, è grave

Grave infortunio sul lavoro per un uomo di 55 anni caduto da un ponteggio in via Casaregis, nel quartiere Foce di Genova. Il muratore, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio cadendo da oltre due metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica. L'uomo è stato intubato e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove è ricoverato in Rianimazione.

Le indagini sono state affidate agli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3. Gli investigatori devono capire se il muratore indossava tutti i dispositivi di sicurezza e se il materiale usato per il ponteggio fosse adeguato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA