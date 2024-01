Il Festival si Mostra, a Sanremo viaggio nei 74 anni dell'evento

Un viaggio interattivo tra tv e radio d'epoca, tra gli abiti che hanno fatto la storia del Festival, suggestioni, ologrammi, proiezioni di fiori ed immagini sanremesi che hanno contraddistinto la più nota manifestazione canora nazionale: è Il festival si Mostra, l'esposizione organizzata dalla Rai a Sanremo, al Forte Santa Tecla, che dal 5 febbraio, in occasione della settimana del festival, racconterà, lungo un percorso articolato in 5 sale, i 74 anni della manifestazione, dagli esordi del 1951 fino ad oggi. L'iniziativa si inserisce nelle celebrazioni del 2024, un unicum nella storia di Viale Mazzini per la sovrapposizione di due ricorrenze particolarmente importanti, i 100 anni della radio ed i 70 anni della televisione.

La mostra è un progetto realizzato dalle direzioni Comunicazione ed Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la direzione Teche e Produzione TV (Museo della Radio e della Tv Rai di Torino), e con la partecipazione del Comune di Sanremo, della direzione regionale Musei Liguria e di Rai Pubblicità.

Sarà possibile visitare l'esposizione da lunedì 5 febbraio con i seguenti orari: lunedì 5 dalle 15.00 alle 20.00; da martedì 6 a sabato 10 dalle 10.00 alle 20.00; domenica 11 dalle 10.00 alle 18.00. L'ingresso sarà gratuito.

La mostra è stata realizzata in collaborazione con The Mall Sanremo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA