Coca-Cola per la prima volta partner del festival di Sanremo

Anche Coca-Cola sarà al festival di Sanremo come partner ufficiale, con un suo spazio al Palafiori, un format con ospiti per commentare la gara canora e una campagna pubblicitaria realizzata apposta, un po' come succede in America per il Superbowl.

"Siamo emozionati di essere per la prima volta Partner del Festival di Sanremo -ha spiegato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali Coca-Cola Italia sottolineando che "il Festival rappresenta un momento speciale di condivisione" oltre "a essere un appuntamento importante per gli italiani e siamo orgogliosi di esserci per omaggiare un'eccellenza del Paese, la pizza, accompagnandola con il nostro inconfondibile gusto".

La combinazione con la pizza sarà protagonista della campagna pubblicitaria che partirà il 6 febbraio, primo giorno del festival, uno spot che celebra momenti di condivisione e convivialità come una serata con gli amici per vedere in tv la nuova edizione del Festival.

E il binomio sarà offerto anche al Palafiori di Sanremo, dove è allestita Casa Coca-Cola. Qui ogni sera ci sarà 'Divano Coca-Cola' format condotto da Camilla Bonardi e Alice Venturi che commenteranno le puntate del festival insieme ad ospiti come Annie Mazzola, Aurora Ramazzotti, Emanuele Ferrari, Giulia Valentina, Lorenzo Guarnera (Lollobarollo), Rocco Toniolo (Roccotnl), Papà per Scelta e Stefano Guerrera. I contenuti si potranno vedere sui social di Sanremo Rai, di Coca-Cola e dei protagonisti.

La presenza a Sanremo sarà all'insegna della sostenibilità e del riciclo: le bottiglie in plastica e le lattine in alluminio distribuite dal gruppo del beverage nella settimana del festival verranno raccolte e avviate al riciclo, rispettivamente da Coripet, il consorzio volontario senza fini di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente e da CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.



