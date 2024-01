Calcio: furto nell'abitazione del difensore della Samp Depaoli

Furto nell'abitazione del difensore della Sampdoria Fabio Depaoli a Nervi nel levante di Genova. I ladri si sono introdotti nell'appartamento del giocatore forzando una finestra del terrazzo e hanno portato via contanti e alcune borse griffate. Bottino da quantificare ma secondo una prima stima si aggirerebbe intorno ai 10mila euro.

È stata la compagna di Depaoli, l'influencer Diletta Piacentini, rincasando, a vedere i ladri in fuga e a chiamare il 112 mentre il giocatore era impegnato nella trasferta dei blucerchiati contro il Cittadella. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica. La ragazza ha descritto i due fuggitivi che indossavano il primo una tuta scura e il secondo una mimetica.

L'indagine è affidata agli investigatori della squadra mobile che hanno acquisito le telecamere di sorveglianza. Secondo quanto trapela dalle indagini non si sarebbe trattato di un furto pianificato a tavolino da una banda di professionisti ma molto probabilmente di un colpo deciso sul momento in un'abitazione vuota e considerata di facile accesso. Gli autori sarebbero due giovani, ma le indagini sono in corso.



