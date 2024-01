Autobus in fiamme sulle alture di Genova, nessun ferito

Un bus di Amt ha preso fuoco questa mattina mentre viaggiava sulle alture di Genova Sampierdarena, in via Baden Powell. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno donato il rogo. È stato lo stesso autista che ha visto il fumo uscire dal vano motore a chiamare i soccorsi. L'uomo ha anche provato a spegnere le fiamme con un estintore. La densa colonna di fumo è stata notata da decine di residenti che hanno chiamato i soccorsi.



