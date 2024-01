Alla Spezia la prima 'Borsa del turismo esperienziale'

Il Comune della Spezia organizzerà la prima 'Borsa del turismo esperienziale per il territorio della area vasta spezzina' probabilmente tra aprile e maggio del 2024 con un focus sulle bellezze dell'entroterra. Lo ha deciso la Giunta Peracchini su proposta dell'assessore comunale al Turismo Maria Grazia Frijia.

"Lavoriamo per far conoscere le bellezze della Spezia, dei Comuni della sua provincia e di tutta l'area vasta, dalla Lunigiana alla Garfagnana, al turismo nazionale e internazionale - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - questa occasione sarà una vetrina importante per il territorio dove avremo modo di evidenziare i nostri punti di forza e presentare i progetti che stiamo portando avanti in un'ottica di destagionalizzazione".

Bitesp La Spezia si svolgerà nell'ambito della seconda edizione della Conferenza Programmatica e prevede la collaborazione dei Comuni aderenti al protocollo d'Intesa di Area Vasta, delle Associazioni di Categorie e degli operatori economici del territorio e permetterà l'incontro diretto tra gli operatori turistici locali con i buyers internazionali per creare reali occasioni di business e importanti opportunità di sviluppo economico.

La borsa sarà "una manifestazione di promozione commerciale che mira a favorire le esperienze turistiche di un territorio che propone un'offerta turistica di qualità. La manifestazione si rivolgerà, come target di mercato, alla filiera del turismo organizzato italiano e internazionale, capace di sviluppare consistenti flussi nell'ambito del turismo esperienziale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA