A Sanremo apre Casa Ghali, lo spazio ispirato all'artista

Con il festival di Sanremo apre Casa Ghali. L'iniziativa, creata in collaborazione con l'artista milanese e cantante in gara alla 74ª edizione del Festival, nasce dalla volontà di celebrare l'importanza della casa come luogo in cui è possibile vivere ed esprimere attitudini e passioni, dove ognuno costruisce la propria identità e può spingersi oltre i propri limiti. Classe 1993, Ghali - icona mondiale della musica italiana, apprezzato sia dagli adulti sia dal pubblico più giovane - ha scelto Ikea Italia per la realizzazione di uno spazio dove accogliere amici e ospiti, che si animerà per tutta la durata della settimana sanremese, dal 6 al 10 febbraio. All'interno si terranno momenti di scambio e conversazioni. Il progetto di Casa Ghali prende ispirazione dalla personalità e dalla vita dell'artista e che racconta il luogo da cui tutto è partito, la sua prima casa, per un viaggio che dal quartiere milanese di Baggio, arriva al palco più importante d'Italia.

L'invito è quello di guardare la casa da una prospettiva differente, come un luogo capace di riflettere ed esaltare la personalità di ciascuno, attraverso scelte accessibili, belle e di design che hanno il potere di adattarsi ai sogni e alle aspirazioni della maggioranza delle persone. Proprio come Ghali, che esalta attraverso le note e il testo di "Casa Mia" - il brano che porterà sul palco dell'Ariston, già disponibile in pre-save - la ricchezza che proviene dall'incontro di influenze diverse.



