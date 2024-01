Toti, nautica ha cambiato prospettiva, oggi Liguria è capitale

"La situazione della nautica ha cambiato prospettiva negli ultimi otto anni. Nel 2015 avevamo una Fiera di Genova fallita, un waterfront ancora da pensare su cui c'era uno schizzo dell'architetto Renzo Piano, avevamo una Confindustria divisa, un Salone che voleva abbandonare questo territorio per andare altrove, un distretto della nautica di Spezia incerto. Oggi abbiamo una regione che è leader in tutti questi settori". Lo ha detto il presidente ligure Giovanni Toti a margine dell'assemblea pubblica a Palazzo San Giorgio.

"Oggi - ha aggiunto Toti - abbiamo una Fiera rinnovata dal waterfront di Renzo Piano, una nautica in piena espansione, Spezia capitale mondiale della nautica, tutti i nostri porti in via di rifacimento e arricchimento dell'offerta. Credo davvero che la Regione Liguria sia da questo punto vista la capitale mondiale, come dimostrano i grandi yacht presenti che fanno qui i lavori. Continuiamo a investire senza quel moralismo che ha fatto della nautica un settore da punire per molti anni e non da valorizzare".



