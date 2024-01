Sanremo, Villaggio Festival da Regioni e Cciaa Liguria e Marche

Nasce dal connubio tra le Regioni Liguria e Marche, attraverso le rispettive Camere di Commercio, il Villaggio del Festival (6-10 febbraio), cha sarà inaugurato il prossimo 5 febbraio a Villa Ormond con l'obiettivo di valorizzare le rispettive eccellenze enograstronomiche.

Le prime anticipazioni sono state presentate dall'assessore al Turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, del direttore del Villaggio Giuseppe Grande, del vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana e di Enrico Lupi e Gino Sabatini, presidenti rispettivamente di Camera di Commercio Riviere di Liguria e della Camera di Commercio di Regione Marche. Il taglio del nastro è previsto per il pomeriggio di lunedì 5 febbraio, alla presenza di tra gli altri di Andrea Prete, presidente di Unioncamere. In serata si terrà il Gala della Stampa, durante il quale saranno premiati Annalisa (Super Hit), Ricchi Poveri (Carriera) e Negramaro (Premio speciale della critica).

"Gli stessi protagonisti del Festival di Sanremo parteciperanno direttamente ad eventi e interviste condotte da Michele Monina con il suo format Bestiario Pop - ha detto Grande -. Inoltre, dal salotto del Villaggio andrà in onda in diretta il ControFestival" che andrà in diretta sul canale Twitch di Enrico Silvestrin e su altri collegati.

Largo spazio anche ai social. Nel momento in cui si accenderanno le telecamere sul palco dell'Ariston partirà un talk che vedrà tra i protagonisti Michele Monina, Pinuccio e Silvestrin con dirette su Instagram con lo youtuber Daniele Montesi. Come nell'edizione precedente, Il Villaggio del Festival ospiterà gli studenti delle scuole sarde, lucane e alcuni ragazzi in rappresentanza da Sanremo. I giovani parteciperanno a seminari costruttivi in cui esperti del settore si metteranno in gioco per parlare di problematiche sociali quali la violenza di genere e la guida sicura.

Il ponte tra Liguria e Marche culminerà, la sera del 9 febbraio, in un connubio gastronomico e culturale con il Gran Galà delle rispettive Camere di Commercio e Regioni. In ambito gastronomico ci sarà il Trofeo Pizza Festival Sanremo 2024 in cui pizzaioli provenienti da tutta Italia si sfideranno ogni giorno sotto l'occhio di giudici d'eccezione.



