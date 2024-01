Samp, arriva Piccini, nuovo difensore centrale per Pirlo

Può sorridere Andrea Pirlo che accoglie il suo nuovo difensore centrale: si tratta di Cristiano Piccini, è lui il nuovo rinforzo della Sampdoria. Già domani potrebbe effettuare le visite mediche, firmerà un contratto fino al prossimo giugno. 31 anni, arriva dal Magdeburgo, squadra della seconda divisione tedesca in cui giocava dal settembre 2022. Ex Fiorentina, nella sua carriera tantissime esperienze all'estero: Betis Siviglia, Sporting Lisbona, Valencia, Stella Rossa e appunto la squadra tedesca. E' un innesto che va a rinforzare la linea difensiva della Samp che ha numeri molto contati dal punto di vista dell'organico con i baby Facundo Gonzalez e Ghilardi che sono sempre titolari e non hanno la possibilità di tirare il fiato. Piccini potrebbe debuttare già sabato nella gara col Modena visto che proprio Ghilardi sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo. Intanto sondaggio con la Cremonese per l'attaccante Okereke ma il club grigiorosso vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre i blucerchiati lo vorrebbero in prestito.



