Raid teppistici e furti a Sestri Levante, indagini carabinieri

Continuano i raid notturni a Sestri Levante con vetrine rotte, arredi urbani distrutti e la notte scorsa anche una spaccata con furto in un bar di via Eraldo Fico. I primi danni nella notte tra sabato e domenica con vetrine rotte in via Fascie e in piazza della Repubblica e arredi spaccati in piazza Pertini nella zona della stazione ferroviaria. All'alba furto di bevande, generi alimentari e soldi del fondo cassa in un bar. Carabinieri e vigili urbani stanno visionando le numerose telecamere dislocate sul territorio nel tentativo di identificare sia i teppisti che i ladri



