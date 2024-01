Porto Genova,Piacenza"entro estate linee guida Piano regolatore"

"La nostra intenzione è quella di presentare una prima versione del Piano regolatore portuale per riuscire a dare alcune linee guida e di indirizzo in primis al Comitato di gestione e poi a tutti gli organi". Lo ha detto il commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale (Genova, Savona, Vado ligure), Paolo Piacenza a margine dell'assemblea pubblica della nautica professionale a Genova a palazzo San Giorgio, che ha quantificato l'impatto socio economico del comparto. "Questo percorso sarà anticipato da un confronto con tutti gli stakeholders pubblici a partire da Comune, Regione e tutti i rappresentanti dei territori, e anche i privati - ha aggiunto - perché il Piano regolatore portuale è un momento di sintesi fatta dall'Adsp ma consapevole che operatori, parti datoriali e sindacali sanno indicare esigenze che talvolta possono sfuggire". C'è la data di avvio ma non quella dell'approvazione finale. "E' uno strumento tecnico - sottolinea Piacenza - composto da elaborati molto complessi e sottoposto a una procedura in particolare ambientale moilto lunga e complicata. Puntiamo a dare il via a questi lavori e stiamo intensificando gli approfondimenti. I primi studi tecnici ed economici sono stati consegnati negli ultimi giorni da parte del soggetto che abbiamo individuato a supporto e quindi in questi mesi faremo sintesi di quello che è pervenuto con l'obiettivo di arrivare entro l'estate alla pre-adozione in Comitato di gestione".



