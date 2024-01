Grave incidente in via Puccini, davanti a Fincantieri. Un pedone di circa 50 anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada vicino alle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica. Il paziente è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, quello più grave, all'ospedale San Martino. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno chiuso una corsia per i rilievi.



