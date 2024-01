Geo Barents a Genova, tra profughi anche palestinesi

Ha attraccato alle 7.35 di questa mattina a Calata Doria, nel porto di Genova, la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere Geo Barents. A bordo 68 profughi, raccolti in mare in tre diversi interventi, tra cui 5 minori di cui uno non accompagnato e una donna incinta. I profughi provengono da I migranti, che provengono da Bangladesh, Pakistan, Siria, Egitto e Palestina. "Il sistema della Liguria sotto la guida della Prefettura è ormai collaudato per assistere nel modo migliore e in totale sicurezza le persone che stanno soffrendo e anche domani saranno accolte per dare loro il massimo conforto possibile". Così l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone sull'arrivo di nave Geo Barents a Genova. "La collaborazione tra tutte le autorità, le forze dell'ordine è anche un segno di speranza per queste persone che cercano miglior fortuna rispetto al loro Paese e credo sia un modello di accoglienza - ha concluso - che permetta a tutti di avere la loro destinazione nel minor tempo possibile".



