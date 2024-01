Genoa: da Olympique Marsiglia arriva l'attaccante Vitinha

Colpo a sorpresa per il Genoa di Alberto Gilardino, reduce dal successo in rimonta sul Lecce.

Dall'Olympique Marsiglia arriva in prestito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, l'attaccante portoghese Vitinha, classe 2000, che i francesi avevano prelevato dal Braga a gennaio del 2023.

Domani il giocatore è atteso a Genova per le visite mediche e nell'operazione rientrerà anche il riscatto a favore del Grifone di Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino infatti, al momento al Genoa in prestito proprio dal Marsiglia, diventerà tutto rossoblù a fronte di un pagamento di 7 milioni. Vitinha in questa prima parte di stagione in Ligue 1 ha giocato 18 gare segnando tre reti e sfornando 2 assist. Gilardino avrà così a disposizione due rinforzi per l'attacco: oltre a Vitinha infatti domani sbarcherà a Genova anche l'attaccante nigeriano Ankeye che il club di Villa Rostan ha prelevato dai moldavi del Sheriff Tiraspol.

Intanto è un vero e proprio boom per la prevendita del film Genoa Comunque e Ovunque che da mercoledì sarà visibile nelle sale cinematografiche di sei regioni e 16 città italiane: sono già 7000 infatti i biglietti venduti dopo l'anteprima di lunedì scorso che ha visto ben quattro sale al cinema The Space di Genova sold out.



