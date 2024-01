Arrivati a Ciampino i primi bambini palestinesi feriti

Sono arrivati alle 21.34, all'aeroporto militare di Ciampino, con un C130 dell'Aeronautica militare proveniente da Al-Arish, dieci bambini palestinesi e un adulto che saranno curati presso strutture ospedaliere italiane, accompagnati dai loro familiari. Ad accogliere questo primo gruppo di bambini il ministro degli Esteri Antonio Tajani. A Ciampino sono sbarcati quattro bambini per essere trasferiti al Bambin Gesù di Roma con i loro accompagnatori. Il volo proseguie per Pisa dove sbarcheranno altri sei bambini, tre dei quali per essere trasferiti all'ospedale Gaslini di Genova e tre all'ospedale Meyer di Firenze.

Il volo speciale arrivato dall'Egitto rientra nell'ambito di un'operazione che proseguirà nei prossimi giorni, per il trasferimento complessivo di cento minori palestinesi feriti con i loro accompagnatori presso gli ospedali Bambin Gesù di Roma, Gaslini di Genova, Meyer di Firenze. Attualmente la nave Vulcano, dove i bimbi arrivati questa sera hanno già completato le operazioni di triage, sta ospitando altri 19 bambini.



