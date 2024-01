Samp torna a vittoria, 2-1 col Cittadella

Sono tre punti importanti quelli conquistati dalla Sampdoria in Veneto contro il Cittadella.

Finisce 2-1 per i blucerchiati che fanno un passo in avanti e si allontano un pochino dalla zona play out. Successo in rimonta per la squadra di Pirlo che va sotto al 53' col sigillo di Pandolfi. Ma in appena quindici minuti i liguri agganciano il Cittadella e poi lo sorpassano. Prima pareggia Giordano al 60' con un sinistro preciso dal limite che finisce nell'angolino. E poi il bis col difensore Ghilardi al 68' che mette dentro dopo un cross di Depaoli con un preciso colpo di testa. E così la Sampdoria può festeggiare dopo il via libera del Var che aveva visionato l'azione.



