Retegui e Ekuban ribaltano il Lecce, è festa Genoa

Rimonta-show per il Genoa che mette a segno la seconda vittoria consecutiva, battendo il Lecce 2-1.

Prima del fischio d'inizio il sentito omaggio del Ferraris a Gigi Riva. I salentini si illudono con il gol del vantaggio firmato da Krstovic, che prima fallisce un calcio di rigore (parato da Martinez) e poi al 31' non sbaglia con un tiro da fuori. Nell'intervallo Girladino cambia le carte e i padroni di casa si fanno subito pericolosi, sfiorano il pari con Malinovskyi che prende il palo, e lo trovano al 25' con Retegui che manda in rete di testa dopo una traversa su punizione di Gudmundsson. Completa la rimonta Ekuban a segno in rovesciata al 31'.



