"In questo calcio alla deriva solo applausi a Gigi Riva" Così la Gradinata Nord del Ferraris, cuore dei tifosi del Genoa, ha salutato il campione scomparso all'inizio di Genoa - Lecce, la sfida delle 12.30 in corso a Marassi.

I 32mila presenti hanno poi reso omaggio a Riva con un lungo applauso mentre il minuto di ricordo è stato seguito in silenzio assoluto da tutto lo stadio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA