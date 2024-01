Un altro traliccio cade su Aurelia nell'Imperiese, nessun ferito

Per la seconda volta in poche settimane, un traliccio della rete filoviaria è crollato sull'Aurelia in provincia di Imperia. Anche in questo caso non sono state coinvolte persone e mezzi. E' accaduto la scorsa notte in zona Tre Ponti, a Sanremo (Imperia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto dell'autogru e la polizia stradale. La via è stata interrotta al traffico per consentire alle squadre di soccorritori di rimuovere il traliccio e garantire la sicurezza della viabilità. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause della caduta.

E' il secondo caso in poche settimane. Il 10 gennaio scorso, sempre sulla Aurelia ma a Bordighera, un altro traliccio della rete filoviaria era caduto sulla strada all'altezza della galleria vicina al Grand Hotel del Mare, nei pressi dei giardini Pallanca. Anche in quella occasione non erano state coinvolte persone e mezzi.



