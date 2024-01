Toti, nel '24 vogliamo battere record 16 milioni di turisti

"Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che in questi giorni sta portando il pesto a Sestriere per poi toccare le tappe di Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche, che già senza i dati di dicembre ha sfiorato i 16 milioni di visitatori, che verranno di certo superati con i dati finali". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la tre giorni a Sestriere per la campana #PestoMasterpieceofLiguria La Liguria "ha tutte le carte in regola per confermarsi la regina del turismo italiano, grazie al suo mare ma anche al suo entroterra ricco di borghi storici e di paesaggi mozzafiato - ricorda Toti -. Le campagne di promozione vogliono anche cavalcare la scia dei numeri ottimi nell'export e nell'occupazione. Ricordiamo che l'export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Nei primi undici mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+10%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%".

"Non dobbiamo fermarci qua e vogliamo che il 2024 possa premiare ancora di più tutti gli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni - prosegue Toti - , oltre al grande lavoro svolto da tutti gli operatori del settore con sempre maggiore professionalità, dai produttori di basilico ai ristoratori e agli albergatori. E' evidente la crescita della qualità dell'offerta della Liguria, che risponde sempre più alle esigenze di un turista che ha sempre più voglia di vivere il territorio a 360 gradi durante i suoi soggiorni di vacanza. A Londra si è parlato di noi, in questo week end molti turisti presenti a Sestriere hanno apprezzato le nostre iniziative, il mortaio sarà presente a Sanremo, a Milano e navigherà sulla Senna, tutte iniziative - conclude - che mirano ad aumentare ancora di più l'appeal della Liguria nel mondo puntando sempre di più su un turismo internazionale".



