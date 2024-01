Sicurezza: a Imperia 8 avvisi orali per soggetti pericolosi

Otto provvedimenti di avviso orale, tre dei quali con prescrizioni aggiuntive, sono stati emessi dal questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore in queste prime settimane dell'anno nei confronti di altrettante persone quasi tutte residenti in provincia, nel comprensorio di Sanremo, ritenute socialmente pericolose a causa dei loro comportamenti violenti. L'ultimo ha interessato un uomo abitante in provincia di Milano accusato di comportamenti persecutori nei confronti della compagna, sfociati in una recente plateale aggressione avvenuta nei pressi dell'area di servizio di Ceriale, in provincia di Savona.

I fatti risalgono al termine delle festività natalizie. La coppia stava rincasando quando l'uomo ha cominciato a picchiare la donna ed è stato fermato soltanto grazie all'intervento di alcuni giovani. Successivamente è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. I due sono stati così ascoltati ed è emerso uno scenario di pregresse violenze nei confronti della compagna. L'avviso orale, disciplinato dall'articolo 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il questore avvisa il soggetto che esistono indizi a suo carico invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di ulteriori violazioni potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



