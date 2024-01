Sampdoria, il centrocampista Verre verso la Turchia

Valerio Verre non è stato inserito nella lista dei convocati di Andrea Pirlo per la sfida che la Sampdoria giocherà domani in trasferta col Cittadella. La decisione sarebbe motivata dal fatto che il centrocampista sarebbe molto vicino al trasferimento in Turchia.

Lo vuole infatti Hatayspor, club che occupa attualmente il 14esimo posto nel massimo campionato turco mentre il giocatore sta ancora riflettendo su questa proposta. La Samp ha bisogno di cedere per alleggerire il monte ingaggi ed è l'unico modo per procedere al mercato in entrata con investimenti economici visto i paletti finanziari legati all'indice di liquidità.



