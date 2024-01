Pirlo, "fare punti perché dietro vincono"

"Dobbiamo invertire la rotta di queste ultime partite nonostante le buone prestazioni ma è importante adesso portare a casa i punti. Dobbiamo muovere la classifica perché quelli dietro vincono quindi è importante fare risultato". Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, domani a Cittadella punta alla sterzata dopo un filotto negativo con appena un pareggio e tre ko nelle ultime quattro gare. Rientrano a centrocampo Benedetti e Kasami, innesti preziosi, mentre in attacco scelte obbligate con De Luca visto che Esposito e Borini sono ancora out per infortunio. Ci sarà il neo acquisto Alvarez che ha debuttato col Sassuolo, per lui spezzone magari nel corso del match con Pirlo che chiede alla sua squadra soprattutto attenzione nei dettagli "perché sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite. Abbiamo lavorato molto in settimana sugli errori che abbiamo fatto e sono certo che affronteremo il Cittadella con lo spirito giusto. Ultimamente abbiamo preso gol in situazioni simili quindi siamo intervenuti per fare capire ai giocatori dove stavano sbagliando. Sul piano del gioco - ha concluso - abbiamo fatto passi in avanti nell'ultimo periodo ma non basta".



