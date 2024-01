Giustizia: Funzione Pubblica Cgil, c'è fuga da tribunale Genova

"C'è una fuga di personale dal tribunale verso altri settori. Sono segnali pesanti". Così Luca Infantino, della Funzione Pubblica Cgil, al presidio del sindacato davanti al palazzo di giustizia di Genova in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario.

I lavoratori protestano contro la mancanza di risorse e per le problematiche organizzative e gestionali in cui versano molti uffici giudiziari. Nei giorni scorsi la Fp Cgil di Genova ha dichiarato lo stato di agitazione del personale "per denunciare le innumerevoli problematiche più volte sollevate da questa organizzazione sindacale che, in particolare, chiede di ripristinare corrette relazioni sindacali al fine di trovare soluzioni al sotto organico diffuso in tutti gli uffici e alla mancanza di mezzi e strutture".

Alle problematiche organizzative, si legge in una nota sindacale, "si sommano quelle del mancato riconoscimento delle professionalità espresse da lavoratrici e lavoratori concausa, insieme alle carenze appena esposte, di molte migrazioni verso altre amministrazioni". I sindacalisti lamentano anche "seri problemi su relazioni sindacali. Abbiamo chiesto un incontro tre volte ma il procuratore non ci ha mai ricevuto. Significa voler nascondere le carenze".



