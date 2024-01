Tagli ai comuni, per l'Anci c'è il rischio per la funzionalità

Comuni liguri riuniti oggi nella sede regionale dell'Anci a palazzo Ducale per un incontro sui tagli in arrivo dalla legge di bilancio. A livello nazionale la riduzione sarà di oltre 1,5 miliardi di euro che significheranno per la Liguria 200 milioni di euro in meno. "La legge ha posto un vincolo nel senso che non può essere tagliata la spesa sociale e non può essere tagliata la spesa legata all'istruzione. Quindi su questo evidentemente c'è un presidio molto forte che noi avremmo comunque assicurato a prescindere da questo tipo di indicazione -ha spiegato Pietro Piciocchi coordinatore finanza locale di Anci e vicesindaco di Genova -.

Dopodiché è evidente che ogni comune nell'ambito della sua autonomia farà le sue valutazioni, quindi io non posso esprimermi per conto dei colleghi. Temo che uno degli ambiti che risentirà maggiormente di questa compressione di spesa come sempre, sarà quello del personale, il che è paradossale perché noi siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di personale e dobbiamo aumentare i nostri organici anche per la gestione di questa mole così impressionante di investimenti e non potremo farlo".

Per i comuni liguri dunque il rischio che i tagli nazionali si ripercuotano sugli stessi investimenti è reale. "In effetti questo è un taglio che rischia poi di ripercuotersi negativamente sulla funzionalità degli enti. Sono ragionamenti che stiamo facendo e nel corso dell'anno capiremo come andremo ad assestarci. Dobbiamo anche vedere quale quello che sarà l'andamento dell'inflazione i tassi di interesse che pesano tantissimo nei nostri bilanci. Se ci fosse una riduzione su quel fronte potremmo anche recuperare risorse tali da compensare questo taglio. Insomma, le variabili sono diverse, come sempre con grande attenzione, le valuteremo" ha concluso Piciocchi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA