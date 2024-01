Parco 5 Terre, avviata revisione disciplinare regolamento

Riduzione degli impatti, sostegno alle imprese virtuose e stesura di un disciplinare per le attività 2024. Sono questi gli obiettivi del tavolo tra Parco nazionale delle Cinque Terre, le imprese di noleggio e locazione e le associazioni di categoria. Nei giorni scorsi alla Spezia la presidente del Parco Donatella Bianchi, il direttore Patrizio Scarpellini e l'esperto in aree protette Stefano Donati hanno incontrato operatori e associazioni per avviare l'aggiornamento del Disciplinare Integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre 2024. Tutela della biodiversità e valorizzazione delle imprese locali devono andare a braccetto, verso una coabitazione uomo e ambiente. Parco, amministrazioni e imprese puntano a attuare un sistema di regole sempre più chiare e efficaci per la mitigazione della pressione sul territorio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA