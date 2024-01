Its Academy, 22 nuovi diplomati in olivicoltura a Imperia

Sono 22 i nuovi tecnici superiori responsabili per la produzione e trasformazione nell'olivicoltura diplomatisi al primo corso aperto dall'Istituto tecnologico superiore (Its) Academy dell'Accademia ligure agroalimentare di Imperia.

Il corso, avviato a marzo 2022, ha avuto una durata biennale pari a 1.800 ore suddivise tra teoria, pratica e stage aziendali durante i quali gli studenti hanno potuto apprendere le competenze scientifiche e tecnico professionali per potersi proporre in maniera qualificata e conforme ai più moderni standard operativi alle aziende del settore agroalimentare.

"Un grande risultato per il primo corso dell'Its di Imperia, di recente costituzione, che arriva a conclusione. - commenta l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola - Abbiamo 22 professionisti in più sul nostro territorio che, in larga parte, hanno già trovato lavoro o stanno valutando proposte in un settore strategico per l'economia dell'imperiese. Stiamo investendo moltissimo sugli Istituti tecnologici superiori portando la Liguria a essere al top in Italia nel settore con oltre il 90% degli allievi occupati dopo pochi mesi dalla fine dei corsi".



