Giorno memoria, sindaco Genova "non dimentichiamo mai"

"Dobbiamo impegnarci a non dimenticare mai le sofferenze e le ingiustizie inflitte a milioni di esseri umani. Attraverso la conoscenza e la consapevolezza, possiamo costruire una società che abbraccia la diversità e respinge ogni forma di discriminazione". Così il sindaco di Genova Marco Bucci nel suo intervento a Palazzo Ducale durante la cerimonia per il Giorno della Memoria, davanti a decine e decine di studenti e giovanissimi. "Il concorso "I giovani ricordano la Shoah" - ha detto Bucci - non è solo un tributo alla memoria delle vittime, ma un elogio alla forza e all'impegno dei giovani nel preservare la storia. I giovani sono spesso considerati il motore del cambiamento, e il loro coinvolgimento attivo nella riflessione sulla Shoah è una dimostrazione di responsabilità sociale e impegno per un futuro migliore".

Oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, presenti alla cerimonia anche il prefetto Cinzia Torraco e il vicepresidente del consiglio regionale della Liguria Armando Sanna. Durante la cerimonia sono state consegnate le Medaglie d'Onore, concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari deceduti: gli italiani deportati e internati nei campi furono oltre settecentomila. La cerimonia di consegna delle Medaglie è stata presieduta dal prefetto di Genova, Cinzia Torraco. A tenere l'orazione è stato lo storico Marcello Flores.



