Giorno Memoria, Chiavari ricorda 46 ebrei del Tigullio uccisi

Un monumento per ricordare i 46 ebrei del Tigullio vittime del nazifascismo è stato inaugurato a Chiavari all'interno del Parco della Memoria alla vigilia della ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre", sono le parole di Primo Levi incise sul monumento.

Il Parco della Memoria di Chiavari, il primo realizzato in Liguria, è nato nel 2021 da un progetto condiviso dal Comune e dalla sezione cittadina dell'Anpi che ha visto la creazione di un percorso verde ed accessibile sul lungomare Scala, accanto all'ingresso del porto turistico con 46 alberi, tra tamerici e pini di Aleppo, in ricordo degli ebrei che persero la vita ad Auschwitz e in altri campi di concentramento. Hanno preso parte alla cerimonia i rappresentanti dell'amministrazione comunale, il presidente di Anpi Chiavari, Claudia Vago, e le autorità civili, militari e religiose.

Presenti anche gli studenti delle scuole del territorio. "Un monumento che diventa un simbolo, insieme al Parco, della necessità di perpetuare la memoria dell'Olocausto, coltivandola e rendendola viva. Un impegno di tutti, per tutti. Il parco verde è un luogo dove poter trascorrere il tempo e riflettere", afferma il sindaco di Chiavari Federico Messuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA