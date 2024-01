Giorno memoria, a Spezia assegnate medaglie d'onore

La Spezia celebra la Giornata della Memoria assegnando le medaglie d'onore a quattro cittadini che subirono la deportazione nei campi di concentramento. Sono Ivo Bertoncini, ex volontario della Regia Marina; Annibale Carlo, macchinista di Marina che si rifiutò di cooperare con i tedeschi e riuscì in seguito a fuggire dalla prigionia; Guido Orefice, per due anni obbligato al lavoro nell'industria tedesca del ferro; Persio Oreste Tonelli, che non tornò mai da Mauthausen ma riuscì a mandare un ultimo saluto alla moglie e alle figlie durante la prigionia nel carcere genovese di Marassi, lasciando cadere un messaggio scritto che fu raccolto e consegnato alla famiglia. Le onorificenze sono state ritirate dagli eredi.

"Questo è un necessario momento di riflessione - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini - su una tragedia che ha segnato la nostra storia. Ancora oggi parole come sterminio e odio razziale sono utilizzate per raccontare il presente. La Giornata della Memoria deve essere un monito".

Lunedì le celebrazioni proseguiranno con l'installazione delle pietre di inciampo tra il centro città e il quartiere di Migliarina. "Un'iniziativa che si oppone alla perdita della memoria dei nomi delle vittime, a cui venivano associati dei numeri appena arrivati nei campi di concentramento", ricorda Doriana Ferrato, presidente della sezione spezzina dell'Aned. A maggio tre liceali, vincitori di una borsa di studio organizzata dall'associazione, svolgeranno un viaggio pellegrinaggio a Mauthausen.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA