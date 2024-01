Coppia intossicata da monossido carbonio a Riva Trigoso

Una coppia è rimasta intossicata ieri sera dal monossido di carbonio sprigionato da una calderina difettosa. I due sono stati ricoverati all' ospedale di Lavagna. E' successo ieri sera poco prima delle 22 in un appartamento di Riva Trigoso. Sul posto vigili del fuoco di Chiavari, carabinieri di Sestri Levante e dei militi della Croce Rossa di Riva Trigoso. La donna di 30 anni e l'uomo di 40 anni in stato confusionale sono riusciti a dare l'allarme per poi perdere i sensi. L'intervento rapido dei vigili del fuoco ha consentito di risolvere la situazione.



