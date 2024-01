"C'è una donna armata in chiesa", ma polizia non la trova

Intervento della polizia questo pomeriggio nella chiesa di San Nicola nel quartiere Castelletto a Genova dopo l'allarme lanciato con una telefonata dal sacerdote. "C'è una donna armata di coltello. Ma io l'ho chiusa in una stanza. Venite" ha detto il prete alla polizia. Sul posto sono arrivate quattro volanti e gli agenti sono intervenuti indossando i giubbotti antiproiettile e pistole in mano. Quando però sono entrati in parrocchia non hanno trovato nessuna donna.

I poliziotti hanno iniziato le ricerca in zona e acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con esattezza quanto successo.



