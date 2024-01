Rai, 20mila richieste per biglietti di Sanremo, vendita regolare

Grandi numeri per il click day relativo alla vendita dei biglietti per la 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana (6-10 febbraio). Partiti subito con slancio, circa sedicimila persone già nella prima mezz'ora per arrivare a punte di ventimila. Un successo - sottolinea una nota della Rai - che conferma il grande appeal per la prossima edizione e che è anche alla base delle lunghe code di attesa che si sono verificate in fase di registrazione. Il sistema di vendita del Teatro Ariston prevedeva infatti 20 minuti a testa per completare l'acquisto. La vendita, effettuata alla presenza di un notaio - si fa notare - si è svolta con regolarità.

E come spesso accade in queste grandi occasioni, è stato anche riprodotto un sito web del teatro e per questo sia Ariston che Rai hanno proceduto ad informare e allertare le autorità competenti a tutela dei cittadini al fine di evitare eventuali frodi informatiche.



