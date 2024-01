Genoa, due rientri per Gilardino, Sabelli e De Winter

Ancora emergenza in casa Genoa in vista della sfida di domenica contro il Lecce al Ferraris con il tecnico Gilardino che a fronte del rientro dalla squalifica di De Winter dovrà fare a meno, sempre fermati dal giudice sportivo, di Frendrup e Badelj.

Sul fronte infermeria l'unico tra gli assenti della sfida di Salerno verso il recupero è Sabelli, mentre sono ancora indisponibili Messias, Haps, Martin e Bohinen. In partenza infine il cileno Galdames non convocato già nell'ultimo turno e al centro del mercato in quanto un suo addio libererebbe un posto da extracomunitario.

In panchina dunque Gilardino avrà come uomini di movimento i soli Ekuban e Vogliacco oltre ai giovani ma già aggregati alla prima squadra Matturro e Fini.

Verso il tutto esaurito invece sugli spalti con poco più di un migliaio di tagliandi ancora a disposizione per la sfida che si giocherà alle 12.30.



