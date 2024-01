Ferro, docufilm racconta bene legame Genoa con città e tifosi

"Il docufilm 'Genoa Comunque e Ovunque' descrive alla perfezione l'indissolubile legame tra il club più antico d'Italia e la sua gente. L'infinita passione per il 'Grifone', a Genova e in Liguria, viene tramandata di generazione in generazione: un amore profondo e disinteressato che dura da 130 anni e va al di là di qualsiasi risultato sportivo. Complimenti a Emotion Network, Dude Originals e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa pellicola: sono riusciti a raccontare cosa significhi e cosa rappresenti il Genoa per tutti i tifosi rossoblù e per la città di Genova". Così l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, presente al cinema The Space del Porto Antico per la proiezione in anteprima di "Genoa Comunque e Ovunque", il docufilm sulla storia del tifo rossoblù e il legame con la città di Genova della squadra calcistica più antica d'Italia.



