Verso Sanremo, Spotify incorona Geolier e Lazza nel 2023

Si avvicina Sanremo (6-10 febbraio) e Spotify svela le canzoni e gli artisti del festival più ascoltati nel 2023, tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma e il nuovo quiz che combina i dati di ascolto degli utenti per rivelare "Che canzone di Sanremo sei?".

Geolier è stato il primo artista più ascoltato in Italia nel 2023, contribuendo alla consacrazione della scena rap napoletana. Tra i più ascoltati anche Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma. Menzione speciale per i Ricchi e Poveri, gli artisti attualmente con più ascoltatori mensili sulla piattaforma, in buona parte dall'estero. Questa la lista completa dei 10 artisti in gara più ascoltati nel 2023 in Italia secondo Spotify: 1. Geolier; 2. Annalisa; 3. Gazzelle; 4. Irama; 5. Rose Villain; 6. Mr.Rain; 7. Ghali; 8. Alfa; 9. Fred De Palma; 10. Emma. Tutti i 30 artisti al Festival saranno disponibili con le loro canzoni in gara nella playlist Sanremo 2024 nella notte del 7 febbraio.

Il festival segna le classifiche anche per diversi mesi. È il caso, ad esempio, di Cenere di Lazza, arrivata seconda, canzone più ascoltata del 2023 su Spotify in Italia con oltre 117 milioni di ascolti. Il debutto di Lazza alla posizione 40 della classifica giornaliera globale di Spotify è stato anche il più alto tra le canzoni di Sanremo 2023. E hanno poi segnato l'anno anche Supereroi di Mr.Rain e Tango di Tananai, rispettivamente in nona e decima posizione. Questa la lista completa delle 10 canzoni della passata edizione più ascoltate nel 2023 in Italia: 1. Cenere di Lazza; 2. Tango di Tananai; 3. Supereroi di Mr.Rain; 4. Due vite di Marco Mengoni; 5. Il bene nel male di Madame; 6. Due di Elodie; 7. Made in Italy di Rosa Chemical; 8.

Duemilaminuti di Mara Sattei; 9. Alba di Ultimo; 10. L'Addio di Coma_Cose.

Spotify ha creato playlist a tema Sanremo per tutti i gusti come Sanremo pov: no meme no party, dedicata a tutti i momenti in cui ci siamo chiesti: "Che succede!?"; Sanremo La Storia, sui grandi successi (da Grazie dei Fiori); Sanremo: la Voce delle Donne, sulle artiste che hanno reso grande la musica italiana all'Ariston, cui Laura Pausini, l'italiana più ascoltata su Spotify nel mondo nel 2023, Mia Martini, Mina e Elodie.



