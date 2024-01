Spezia, Falcinelli per portare esperienza in attacco

Lo Spezia ha un nuovo attaccante. Si tratta di Diego Falcinelli, 32 anni, proveniente dal Modena. Ha firmato un contratto fino al 2025.

Oltre 400 presenze fra i professionisti, di cui 115 in serie A, è il calciatore cercato per portare esperienza a un reparto che si è affidato soprattutto al diciottenne Pio Esposito fino ad oggi. Falcinelli si allenerà oggi per la prima volta con i nuovi compagni e si candida per una maglia da titolare sabato prossimo nella partita di Pisa. In mattinata sarà ufficializzato anche l'acquisto di Ales Mateju, difensore proveniente dal Palermo.





