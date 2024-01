Sanremo, su Rtl 102.5 il commento della Gialappa's Band

La Gialappa's Band torna a commentare in diretta il festival con Noi dire Sanremo, in onda su Rtl 102.5: ogni sera, dal 7 al 10 febbraio, Marco Santin e Giorgio Gherarducci proporranno il loro punto di vista, all'insegna di leggerezza e ironia, sull'evento televisivo dell'anno. In studio con loro ci saranno Martino Migli, Giulia Taiana, Niccolò Giustini, Simone Palmieri e i corrispondenti da Sanremo (come il maestro Cosma), gli artisti appena scesi dal palco, ospiti e commentatori a sorpresa.

L'operazione di Rtl 102.5 e Radio Zeta a Sanremo prende il nome di #Radiofestival, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione, interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città. "Non faremo parte della giuria delle radio. Io e i miei programmatori musicali abbiamo ascoltato tutte le canzoni. Sarà un grande Sanremo. Non voglio giudicare, Rtl 102.5 resta al di sopra delle parti.

Quest'anno saremo presenti con il nostro truck, in uno spazio più accessibile a tutti, vicino al Casinò. Faremo tantissime ore di diretta, almeno 20, dalle 6 del mattino in poi. In diretta con tutti i programmi, con un conduttore a Sanremo e uno in studio", spiega Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5.

Direttamente da Sanremo, come inviati di Non Stop News ci saranno Enrico Galletti e Luigi Santarelli. Jennifer Pressman sarà l'inviata de La famiglia giù al nord, mentre Federica Gentile sarà in onda in W l'Italia. Per The Flight ci sarà La Zac, per Password Cecilia Songini, e Francesco Fredella racconterà i momenti precedenti all'inizio del Festival in Protagonisti. Per Radio Zeta, la radio di riferimento dei giovani, Luigi Provenzani sarà l'inviato a Sanremo di Turbozeta, Mario Vai di "Destinazione Zeta", mentre per Zetagram ci sarà Cianna.



